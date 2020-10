Schauwerk trifft ... Hank Bro.S

Im Rahmen der aktuellen Ausstellungen können Sie an einigen Sonntagen im Herbst im SCHAUWERK auf besondere Gäste stoßen. Unter dem Motto SCHAUWERK trifft… haben wir Künstler:innen und Kulturschaffende ins Museum eingeladen.

Bruda Hank ist der neue Bühnenname von Fading Jake, Ex-Sänger der Stuttgarter Rock 'n' Roll Bands The Snoids, The Hot Rubbers und Jake & the Liberators. Neuerdings präsentiert er Selbstgemachtes auf Deutsch und Englisch live und im Internet.

Musik zum Mitgehen, Schmunzeln und Träumen für alle Generationen.