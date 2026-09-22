"Scheene Leich" und "Heiligs Blechle" - Autorinnenlesung im Café Emil

Bestseller-Autorin Elisabeth Kabatek ("Laugenweckle zum Frühstück") ist vom renommierten Duden-Verlag damit beauftragt worden, für eine neue Dialektreihe den Duden "Schwäbisch" zu schreiben. Das Buch und die Erkenntnisse, die sie beim Schreiben gewonnen hat, wird sie an diesem Abend präsentieren. Was ist überhaupt Schwäbisch und wie ist es entstanden? Wie ist es um die Zukunft des Dialekts bestellt? Es bleibt aber nicht bei der Sprachgeschichte, sondern geht auch um schwäbische Redewendungen, die schwäbische Mentalität, Besonderheiten wie die "scheene Leich" und das "heiligs Blechle", und nicht zuletzt können Sie Ihre eigenen Schwäbisch-Kenntnisse testen und (hoffentlich) mit der Erkenntnis nach Hause gehen: "I gang net dümmer hoim, als I komma ben." Ein Abend für Schwäbisch-Spezialisten und Reigschmeckte, zum Mitdenken, Mitmachen und Mitlachen!