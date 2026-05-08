Es ist ja nicht so, dass die anderen weniger Scheiße bauen als man selbst.

Man bekommt bloß weniger davon mit. Wahrscheinlich weil die Geschichten darüber erst erzählt werden, wenn sie schon eine Pointe haben. Oder einen Sinn. Oder wenigstens ein Ende. Vielleicht auch bloß deshalb, weil alle sagen: Das macht man nicht. Man baut keine Scheiße.

Man selbst also auch nicht. Bis plötzlich einer eine Geschichte auspackt.

Scheiße Bauen ist ein Theaterstück über den Moment, wo man´s vergeigt. Oder wo man´s glaubt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm gewesen. In Gesprächen mit den verschiedensten Menschen sammelt das Theaterstück O-Töne über Trotz, Leichtsinn, Scham, Mutproben, Ausreden, verpasste Gelegenheiten und glorios misslungene Pläne. Geschichten, mit denen man sich schmückt. Und solche, die man lieber für sich behalten hätte. Bis man sie doch erzählt. Herzlich Willkommen im Archiv für Murks und Fiasko!

Entstanden ist der Theatertext aus Gesprächen innerhalb eines Workshops in Kooperation mit der Tübinger Begegnungsstätte Hirsch und der Grundschule Innenstadt, sowie in zahlreichen Zufallsbegegnungen auf der Straße.