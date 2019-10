1777 wird in der Nähe von Langenburg die Leiche des Schmierbrenners Johann Peter Huther gefunden. Schon bald gerät seine Ehefrau Maria Dorothea in den Verdacht, ihn ermordet zu haben. In langwierigen Verhören berichtet sie vom Leben am Rande der Gesellschaft, ihrer unglücklichen Ehe und dem Kampf gegen ein vorgezeichnetes Schicksal. Der Mordfall Huther erweist sich als Kriminaltragödie - aber auch als Guckloch in die Sozialgeschichte Hohenlohes.

Jan Wiechert, wohnhaft in Schwäbisch Hall, arbeitet im Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein. Die Kriminalgeschichte der Region gehört zu seinen Spezialgebieten. Auch sein zweites Buch basiert vollständig auf historischen Quellen.

Mit Jan Wiechert, Rathaus Waldenburg