Sie tragen sich mit dem Gedanken an eine Scheidung und möchten einen ersten Überblick bekommen, was auf Sie zu kommt? In diesem Vortrag werden die relevanten Themen behandelt - Scheidung, nachehelicher Unterhalt, Zugewinn, Kindesunterhalt, alleinige oder gemeinsame elterliche Sorge für die Kinder, Versorgungsausgleich und es werden Fragen beantwortet.