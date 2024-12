Der Nürtinger Philosoph Dr. Thomas Oser beleuchtet einige Facetten des vielfältigen Schellingschen Denkweges. Schelling, geboren am 27. Januar 1775 in Leonberg, war der jüngste der Trias, die er mit Hölderlin und Hegel am Tübinger Stift gebildet hat. Bereits mit 22 Jahren wurde er Professor in Jena.