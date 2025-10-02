Schelling und Hölderlin - Gespräche über Kunst und Philosophie

Eine philosophisch-literarische Tagung widmet sich Friedrich W.J. Schelling und Friedrich Hölderlin, zwei großen Denkern des deutschen Idealismus. Ihre geistig intellektuelle Beziehung beginnt während ihrer Studienzeit in Tübingen.
Ihre Fragen nach Sinn und Sein durchziehen ihre Philosophie und Dichtung.
Leitung Lore Hühn und Violetta L. Waibel
Donnerstag, 2. Oktober 2025 – Stadtmuseum Leonberg
Filmvorführung mit Einführung
Moderation: Violetta L. Waibel
16 Uhr bis 16:20 Uhr Iris Carle: Einführung in den Film
16:30 bis 19:30 Uhr Iris Carle: Filmvorführung
Nächstens mehr ‚Urtheil und Seyn‘ und ‚Hyperion oder der Eremit in Griechenland‘
Philosophische Bezüge zwischen einer theoretischen Schrift Friedrich Hölderlins und seinem Roman.
Iris Carle, die Autorin des Filmessays, wird für ein Gespräch mit dem Publikum persönlich anwesend sein.
[Die Filmvorführung wird nach ca. 110 Minuten für 10 Minuten unterbrochen]
Freitag, 3. Oktober 2025 – Stadtmuseum Leonberg
09:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Begrüßung durch Oberbürgermeister Martin Georg Cohn von Leonberg
Begrüßung durch Lore Hühn
Moderation: Christian Iber
10 Uhr bis 11:20 Uhr
Johann Kreuzer
Freudig schauendes Chaos - Zum Wechsel der Naturansichten bei Hölderlin
11:30 Uhr bis 12:50 Uhr
Lore Hühn
„Der freie Gebrauch des Eigenen“ - Zu einem Grundmotiv
Hölderlins im Lichte des anamnetischen Denkens Schellings
Moderation: Lore Hühn
14:00 Uhr bis 15:20 Uhr
Violetta L. Waibel
„Versöhnung ist mitten im Streit“, Geist als Metapher einer intellektuellen Anschauung – Betrachtungen mit Hölderlin, Schelling und Spinoza
Lesung
16:00 Uhr bis 17:20 Uhr
Schelling und Hölderlin – Briefe und Dokumente
Lesung mit Violetta L. Waibel und Iris Carle
17:30 Uhr
Kleiner stadtgeschichtlicher Rundgang
Samstag, 4. Oktober 2025 – Stadtmuseum Leonberg
Moderation: Lore Hühn
10 Uhr bis 11:20 Uhr
Siegbert Peetz: Philosophie und Dichtung. Schellings Theorie der Tragödie und Hölderlins Trauerspiel-Projekt ‚Der Tod des Empedokles‘
11:30 Uhr bis 12:50 Uhr
Doris Frank
„Schöpfung aus Nichts“ - Zu einem Grundmotiv im ‚Ältesten Systemprogramm
des deutschen Idealismus‘ (Hölderlin/ Schelling)
Moderation: Siegbert Peetz
14 Uhr bis 15:20 Uhr
Christian Iber
Seinssuche im Negativen - Hölderlin und Schelling im Dialog über ihre philosophisch- ästhetischen Konzeptionen in Jena