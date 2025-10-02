Schelling und Hölderlin - Gespräche über Kunst und Philosophie

Eine philosophisch-literarische Tagung widmet sich Friedrich W.J. Schelling und Friedrich Hölderlin, zwei großen Denkern des deutschen Idealismus. Ihre geistig intellektuelle Beziehung beginnt während ihrer Studienzeit in Tübingen.

Ihre Fragen nach Sinn und Sein durchziehen ihre Philosophie und Dichtung.

Leitung Lore Hühn und Violetta L. Waibel

Donnerstag, 2. Oktober 2025 – Stadtmuseum Leonberg

Filmvorführung mit Einführung

Moderation: Violetta L. Waibel

16 Uhr bis 16:20 Uhr Iris Carle: Einführung in den Film

16:30 bis 19:30 Uhr Iris Carle: Filmvorführung

Nächstens mehr ‚Urtheil und Seyn‘ und ‚Hyperion oder der Eremit in Griechenland‘

Philosophische Bezüge zwischen einer theoretischen Schrift Friedrich Hölderlins und seinem Roman.

Iris Carle, die Autorin des Filmessays, wird für ein Gespräch mit dem Publikum persönlich anwesend sein.

[Die Filmvorführung wird nach ca. 110 Minuten für 10 Minuten unterbrochen]

Freitag, 3. Oktober 2025 – Stadtmuseum Leonberg

09:30 Uhr bis 10:00 Uhr

Begrüßung durch Oberbürgermeister Martin Georg Cohn von Leonberg

Begrüßung durch Lore Hühn

Moderation: Christian Iber

10 Uhr bis 11:20 Uhr

Johann Kreuzer

Freudig schauendes Chaos - Zum Wechsel der Naturansichten bei Hölderlin

11:30 Uhr bis 12:50 Uhr

Lore Hühn

„Der freie Gebrauch des Eigenen“ - Zu einem Grundmotiv

Hölderlins im Lichte des anamnetischen Denkens Schellings

Moderation: Lore Hühn

14:00 Uhr bis 15:20 Uhr

Violetta L. Waibel

„Versöhnung ist mitten im Streit“, Geist als Metapher einer intellektuellen Anschauung – Betrachtungen mit Hölderlin, Schelling und Spinoza

Lesung

16:00 Uhr bis 17:20 Uhr

Schelling und Hölderlin – Briefe und Dokumente

Lesung mit Violetta L. Waibel und Iris Carle

17:30 Uhr

Kleiner stadtgeschichtlicher Rundgang

Samstag, 4. Oktober 2025 – Stadtmuseum Leonberg

Moderation: Lore Hühn

10 Uhr bis 11:20 Uhr

Siegbert Peetz: Philosophie und Dichtung. Schellings Theorie der Tragödie und Hölderlins Trauerspiel-Projekt ‚Der Tod des Empedokles‘

11:30 Uhr bis 12:50 Uhr

Doris Frank

„Schöpfung aus Nichts“ - Zu einem Grundmotiv im ‚Ältesten Systemprogramm

des deutschen Idealismus‘ (Hölderlin/ Schelling)

Moderation: Siegbert Peetz

14 Uhr bis 15:20 Uhr

Christian Iber

Seinssuche im Negativen - Hölderlin und Schelling im Dialog über ihre philosophisch- ästhetischen Konzeptionen in Jena