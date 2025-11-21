Schenk Friedrich III. von Limpurg

Vortrag mit Jürgen Pfitzer

bis

Altes Schloss Gaildorf Schloßstraße 12, 74405 Gaildorf

Im Jahr 1404 wurde Gaildorf von König Ruprecht von der Pfalz zur Stadt erhoben.

Dies geschah auf Betreiben von Schenk Friedrich III. von Limpurg, der in seiner Funktion als Hauptmann des Landfriedens in Franken ein wichtiger Vertrauter von König Ruprecht war.

Wer war dieser Schenk Friedrich III. von Limpurg und wieso war es ihm wichtig, dass Gaildorf zur Stadt erhoben wurde? Welche Pläne verfolgte er damit und wie veränderte sich der Ort Gaildorf nach der Stadtgründung? Jürgen Pfitzer referiert im Vortrag über mögliche

Antworten auf diese Fragen.

bis
