Schenken Sie einem Kind Zeit und Motivation zum Lesenlernen

Ohne Druck, mit viel Geduld und Humor geben die Paten eine Schulstunde lang in einer entspannten und freundlichen Lernatmosphäre dem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit. Ziel ist es, dem Lesekind Freude am Lesen zu vermitteln.

Was sollten Sie dazu mitbringen:

• Spaß am Lesen und Spielen

• Humor und Geduld

• Freude am Umgang mit jungen Menschen

Der Verein führt neue Leselern-Paten mit Einführungskursen und einem Handbuch an die Aufgabe heran. Regelmäßige Treffen an der Schule und mit anderen Paten sorgen für Austausch und Begegnung. Der Verein bietet zudem interessante Weiterbildungsangebote an.