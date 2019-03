Schenken und Vererben

In Deutschland werden im privaten Bereich jährlich immense Werte an Bargeld, Besitz und Vermögen vererbt oder, um entsprechende Steuern zu sparen bzw. zu minimieren, verschenkt. Wie aber muss dies ablaufen? Die geordnete Weitergabe des Vermögens ist das Thema dieses Vortrags. Sie erhalten einen Überblick über das gesetzliche Erbrecht, das Pflichtteilsrecht und steuerliche Aspekte von Schenkung und Erbschaft. Erfahren Sie, was bei der Errichtung von Testamenten zu beachten ist und was in Schenkungsverträgen niemals fehlen darf.