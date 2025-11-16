Scheunencafé. Kilchberg

Einmal im Monat, laden wir, ein 4köpfiges Café Team aus Pro Kilchberg, Sie in die Kilchberger Dorfscheune ein, um bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen oder kühlen Getränken zusammen zu sitzen, ins Gespräch zu kommen, sich kennen zulernen, oder auch einfach nur auf Ihrer Radtour eine kleine Pause einzulegen und sich zu stärken.

Die Kilchberger Dorfscheune ist ein wunderbarer Raum und Ort der Begegnung, Hier finden außerdem regelmäßig kulturelle Events aller Art statt, z.B. Ausstellungen, Konzerte, Lesungen etc, die gerne von unserem Sonntagscafé-Team kulinarisch eingerahmt werden.