Das Beste kommt zum Schluss! Wir beenden unser Jubiläumsjahr mit einer zünftigen Scheunenparty. Freut euch auf rustikalen Charme, beste Stimmung und ein Wochenende voller Tanz und Geselligkeit.

Die Location selbst erzählt dabei eine Erfolgsgeschichte: Entstanden im Rahmen der Landesgartenschau 2016, ist die Scheune längst zu einem festen Wahrzeichen geworden, das die Öhringer fest in ihr Herz geschlossen haben und heute nicht mehr missen möchten.

Das Programm verspricht Abwechslung für jede Generation. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Live-Musik: Eine Big Band und eine große Rockband sorgen für die passende Klangkulisse, um die Stimmung bei kühlen Getränken und guter Laune zu feiern. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, denn die erfahrenen Scheunenwirte übernehmen die Bewirtung und verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Schmankerln.

Am Sonntag wandelt sich das Bild hin zu traditioneller Gemütlichkeit. Der Tag steht ganz im Zeichen der Blasmusik und lädt Familien zum Verweilen ein. Während die Erwachsenen die Musik genießen, kommt auch der Nachwuchs voll auf seine Kosten: Vielfältige Kinderaktionen, wie zum Beispiel eine große Hüpfburg, lassen garantiert keine Langeweile aufkommen.

In Zusammenarbeit mit den Weingütern Bretzfeld und dem Weinhof Dieroff.