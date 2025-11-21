Scheunenzauber mit Künstler-Markt in Hof Steinbach-Tauberbischofsheim

17 bis 24 Uhr Scheuenenzauer mit Künstler-Markt ab 17 Uhr "Glühweinparty" bei Live-Musik und freiem Eintritt.

Live-Musik und Party mit Power-Duo "Foxy Beat"

Essen und Getränke, Kaffee- und Kuchenbar

Samstag, 22. November

12 bis 24 Uhr Scheuenenzauber mit Künstler-Markt

Zahlreiche Regionale Künstler, die mit viel Liebe zum Detail, ihre Kunstwerke zum Schauen und Staunen präsentieren.

Eine tolle Gelegenheit für die ganze Familie, zum Stöbern und in Ruhe die ersten Weihnachtswünsche auszusuchen.

Bei köstlichen Leckereien sowie Kaffee und Kuchen und heißen Getränken eine kleine Auszeit bei tollem Ambiente genießen und in vorweihnachtliche Stimmung eintauchen.

Kommt vorbei, lasst Euch verzaubern und den ersten Sternenstaub einfangen.

Es freut sich Familie Eckert.