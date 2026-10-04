Scheunenzauber mit Künstler-Markt in Hof Steinbach

Freitag, 20. November

17 bis 24 Uhr Scheuenenzauber mit "Glühweinparty" und Live-Musik bei freiem Eintritt

Live-Musik und Party mit Power-Duo "Foxy Beat"

Bei Musik, kleinen Snacks sowie Getränken kann jeder einen zauberhaften Abend in tollem Ambiente genießen.

Samstag, 21. November

12 bis 24 Uhr Scheuenenzauber mit Künstler-Markt.

Freut euch auf noch mehr egionale Künstler, die mit viel Liebe zum Detail, ihre Kunstwerke zum Schauen und Staunen präsentieren.

Eine tolle Gelegenheit für die ganze Familie, zum Stöbern und in Ruhe die ersten Weihnachtswünsche auszusuchen.

Bei köstlichen Leckereien vom Grill sowie Kaffee, Kuchen und weiteren Heißgetränken lässt sich leicht in die vorweihnachtliche Stimmung eintauchen.

Kommt vorbei, lasst Euch verzaubern und den ersten Sternenstaub einfangen!

Es freut sich Familie Eckert