Schichtwechsel!

Betreten der Baustelle ausnahmsweise nicht verboten! Trotzdem haften Eltern für ihr Kinder! Denn hier arbeitet der inklusive Schauspielclub: es wird gemauert, gebaggert, gesägt – bei Tag und bei Nacht. Nachts braucht es dafür eine Nachtsichtsicherheitsleuchte, denn sonst steht ganz schnell der Nachtschichtsicherheitsbefugte auf der Matte. Tagsüber sorgt der Capo für Disziplin – aber es gelingt ihm nicht immer, vor allem dann nicht, wenn die Arbeit auf der Baustelle von den eigenen, kleinen und großen Baustellen überlagert wird. Wenn der Zollstock des Lebens immer kürzer wird und wir uns fragen müssen, ob das schon alles war. Wenn wir mitten unter Menschen sind und uns trotzdem einsam fühlen. Wenn wir einfach überfordert sind, weil ständig jemand eine Antwort von uns erwartet. Dann hilft nur eines: Rückzug aufs Dixi-Klo, denn dort ist alles möglich!