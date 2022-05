Schicksalsmusik und Schöpfungsbeginn

Im Jahr seines 50-jährigen Bestehens kommt das Kammerorchester Neckarsulm wieder in den Burggraben der Burg Stettenfels.

Die Musiker aus Stadt und Landkreis Heilbronn unter Leitung ihres Dirigenten Stefan Fuchs (Karlsruhe) erweitern ihr Kammerorchester zum Symphonieorchester und präsentieren die 5. Symphonie von L. van Beethoven und „Les Eléments“, eine „Tanz-Sinfonie“ von J.-F. Rebel, einem der innovativsten Komponisten des 18. Jahrhunderts. Ob großer Name der Musikgeschichte oder musikalische Rarität, das Kammerorchester wird sich beidem mit „Verve und Leidenschaft“ widmen, wie die Presse über das Konzert in 2021 an gleicher Stelle schrieb.