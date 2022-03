Schiedweckenabend

VERLEGT auf 08.04.2022

Der Schiedwecken, ursprünglich ein einfacher Wecken, der zum Abschied von der winterlichen Spinntätigkeit in der Lichtstube zu Wein gereicht wurde, mauserte sich im Lauf der Zeit zu einer Kalbfleischpastete, die man heute bei einigen Reutlinger Bäckern kaufen kann. Die einst bei dieser Gelegenheit erzählten Geschichten werden an diesem Abend – nach dem Essen – in Form eines Vortrags über ein historisches oder kulturgeschichtliches Thema dargeboten. In diesem Jahr geht es um:

Reutlingen auf dem Weg zur Großstadt. Ein Buch zu 50 Jahren Stadtbezirke

Vor rund 50 Jahren wurden im Rahmen der baden-württembergischen Gemeindegebietsrefom neun der heutigen zwölf Stadtbezirke in die Stadt Reutlingen eingemeindet. Auch von heutiger Warte aus stellt dies einen wesentlichen Markstein in der neuesten Geschichte Reutlingens dar, das in der Folge Großstadt wurde. 14 Autorinnen und Autoren haben aus Sicht der Stadtbezirke den Versuch einer Bilanz nach 50 Jahren unternommen. Die drei Herausgeber Prof. Dr. Paul Ackermann, Dr. Roland Deigendesch und Prof. Roland Wolf stellen das Buch und die Besonderheiten des Eingemeindungsprozesses vor.

Die Veranstaltung wird gefördert durch die Stadt Reutlingen, die GWG, den Landkreis Reutlingen sowie die Fairenergie.

Einlass ab 18.00 Uhr

Die Veranstaltung findet aller Voraussicht nach unter 3G-Vorgaben statt.