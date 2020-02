Am Mittwoch nach dem zweiten Fastensonntag (Reminiscere) wird traditionell der „Schiedweckentag“ in Reutlingen gefeiert. Anlässlich dieses Brauchtums lädt der Reutlinger Geschichtsverein zum gemeinsamen Pastetenessen in die Stadthalle ein.

„Der Schiedwecken“, ursprünglich ein einfacher Wecken, der zum Abschied von der winterlichen Spinntätigkeit in der Lichtstube zu Wein gereicht wurde, mauserte sich im Laufe der Zeit zu einer Kalbfleischpastete, die man heute bei einigen Reutlinger Bäckern kaufen kann. Die einst bei dieser Gelegenheit erzählten Geschichten werden an diesem Abend – nach dem Essen – in Form eines Vortrags einem historischen oder kulturgeschichtlichen Thema dargeboten.

2020 freuen wir uns auf Professor Dr. Claus Wolf, Präsident des Landesamts für Denkmalpflege in Baden-Württemberg. In seinem Vortrag „Erforschen, Erhalten, Pflegen und Fördern: Aufgaben und Herausforderungen der Landesdenkmalpflege Baden-Württemberg“ macht er die vielfältigen Herausforderungen für die Denkmalpflege heute auch an regionalen Beispielen anschaulich.

Zu der Veranstaltung sind auch Gäste des Geschichtsvereins willkommen. Um Anmeldung über die Geschäftsstelle (Tel: 07121/3032386 E-Mail: geschichtsverein@reutlingen.de) wird gebeten. Dauer der Veranstaltung: 19.00 - ca. 21.30 Uhr, Saalöffnung um 18.00 Uhr.

Die Veranstaltung wird gefördert von der Stadt Reutlingen, der Kreissparkasse sowie der Volksbank Reutlingen e.G.