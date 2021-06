Schiefer gehen von Carsten Brandau

Müsste Theater, das vom Schiefgehen handelt, nicht SELBST schief gehen? Ja! Denn was könnte Theater, das gerade geht, seinem Publikum über das Schiefgehen erzählen? Nichts, was dem Publikum nicht aus eigener Erfahrung bereits bekannt wäre. Geht das Publikum doch schließlich SELBST schief! Und deshalb reicht es auch keineswegs aus, wenn Theater, das vom Schiefgehen handelt, selbst AUCH NUR schief geht. Nein. Das schief gehende Publikum würde das Schiefgehen des Theaters ja gar nicht erst bemerken! Vielmehr würde es das eigene Schiefgehen im Angesicht des ebenfalls schief gehenden Theaters zwangsläufig nur relativieren, würde es lediglich GRADE rücken und sich infolgedessen gelangweilt von diesem Theater abwenden, das ihm ja sowieso nur den vermeintlich graden Gang der Welt vorgaukelt. Wer will denn so etwas sehen? Niemand! Denn diese Welt geht nicht grade. Und deshalb darf Theater, das vom Schiefgehen handelt, nicht nur selbst SCHIEF gehen – es muss vielmehr SCHIEFER als schief gehen!

Carsten Brandau studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Trier, London und Heidelberg. Nach seiner Arbeit als Regieassistent begann er, selbst Regie zu führen. Seit 2003 schreibt der Hamburger Theatertexte und Hörspiele. Für seine Stücke wurde er 2013 mit dem 15. Niederländisch-Deutsche Kinder- und Jugenddramatikerpreis Kaas & Kappes und 2015 mit dem Mülheimer KinderStückePreis ausgezeichnet.