Schiff Ahoi - Leinen los!

Die Aurelius Sängerknaben Calw möchten auch in diesem Jahr wieder besondere Schnuppertage für junge Sänger anbieten.

Das Team ist an Bord der „Aurelius“ und wartet auf euch – wir legen dann gemeinsam ab! Eingeladen sind alle interessierten Jungen im Alter von 5 bis 9 Jahren, am Donnerstag, 28. Juli ab 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr (und im September: Sa, 10.09. + 17.09, sowie Mi 21.09. – es können auch einzelne Termine besucht werden). Die Chorleiterin, Beate Stahl-Erlenmaier, hat zusammen mit den Mitarbeitern der Aurelianer eine fröhliche, musikalische Seefahrt vorbereitet: das maritime Gesamtprogramm mit Musik, Spaß, Spiel und Bastelei entführt die kleinen Sänger im Georgenäum, der Chorheimat der Jungs, und im Stadtgarten direkt ans Meer. Seid gespannt auf Seemannsgarn, Piraten & Co und es gibt erste musikalische Abenteuer zu erleben. Jeder darf bei den Stimmbildnern an einer Einzelstimmbildung teilnehmen und bekommt erste Tipps zum Entdecken seiner Stimme. Seid neugierig und meldet Euch zur ersten musikalischen Seefahrt mit der „Aurelius“ an!

Anmeldung im Künstlerischen Betriebsbüro der Aurelius Sängerknaben unter info@aurelius.de oder unter 07051-167332. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos zu den kostenlosen Schnuppertagen. Wir freuen uns über viele interessierte Sänger!