Auf die Frage, was das Trio Ariadne als Ensemble besonders macht, antworten Oboistin Myriam Navarri, Hornist Thomas Mittler und Pianistin Josefa Schmidt:

„Die Besetzung, die man nicht jeden Tag hört, für die es aber viel wunderbare Musik zu entdecken gibt!“

Die drei Musikerinnen und Musiker des Trio Ariadne wurden beim Deutschen Musikwettbewerb 2024 ausgezeichnet. Im Konzertprogramm „Schilflieder“ kombiniert das Trio romantische Dichtung mit romantischer Musik: „Wir wollen die Dichtung von Nikolaus Lenau mit Musikstücken der romantischen Kammermusik verbinden und dabei besonders nutzen, dass Horn und Oboe die Instrumente sind, die der menschlichen Stimme klanglich am nächsten kommen.“