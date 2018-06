Stadtführerin Sabine Stängle schlüpft ins Gewand des 18. Jahrhunderts und nimmt Interessierte mit auf eine Reise in damalige Zeit.

Zu hören gibt es spannende Geschichten von Schillers Vorfahren, seinen Zeitgenossen, von seiner Kindheit in Marbach und seinen Jugendjahren bis zu seiner Flucht aus Württemberg. Der Rundgang führt vom Goldenen Löwen, dem Geburtshaus von Schillers Mutter, in Schillers Geburtshaus und weiter zu Orten, die eng mit der Zeitgeschichte verwoben sind, darunter auch die Stadtkirche, in der Friedrich Schiller getauft wurde.

Die Führung dauert rund 1,5 Stunden.