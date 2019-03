Als internationaler Meister des Global Pop bringt Schiller seine musikalischen Emotionen in einer neuen, aufwändigen und faszinierenden Live-Show auf die Bühne. Das erfolgreichste deutsche Ambient-Pop-Projekt feiert 2019 20-jähriges Jubiläum. Man kennt die Musik von Schiller, man lässt sich von ihr berühren und dann auf eine einzigartige, berauschende Sound-Reise mitnehmen. Neben einer fulminanten Lichtshow wird auch Schillers preisgekrönter Surround-Sound zu hören sein. Die aufwändige Bühnenshow wird von einer Video-Performance mit Bildern ergänzt. So verschmilzt der Zuschauer in dieser Ästhetik vollends mit den elektronischen Klangwelten und kann in die erzeugten Träume und Visionen eintauchen – ein 360-Grad-Erlebnis für die Sinne. Mit auf Tour: internationale Gastkünstler.

Schillers Klassiker dürfen beim 20-jährigen Jubiläum des Musikprojekts natürlich ebenso wenig fehlen wie neue Songs, denn Stillstand ist für denAusnahmekünstler keine Option. Die Zuschauer erwartet ein Set der Extraklasse – mit Songs wie „Das Glockenspiel“, „Ruhe“, „Schiller“, „Polarstern“ oder „Future III“, „Schwerelos“ und „Ultramarin“.

Über sieben Millionen verkaufte Alben, ausverkaufte Tourneen und zahlreiche Auszeichnungen – Schiller ist erfolgreichster deutscher Elektronik-Künstler und wurde mit zahlreichen Gold- und Platin-Trophäen ausgezeichnet, erhielt neben DVD-Champion-Award und Opus-Award für das beste Live-Sounddesign auch Deutschlands wichtigsten Musikpreis, den Echo.