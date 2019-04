× Erweitern Schiller

Deutschlands Elektronik-Pop-Künstler Nummer Eins kommt zurück in die großen Arenen Deutschlands! In Stuttgart bringt der internationale Meister des Global Pop seine musikalischen Emotionen in einer neuen, aufwändigen und faszinierenden Show am 20. Mai 2019 in der Porsche-Arena auf die Bühne.

Neben einer fulminanten Lichtshow wird auch SCHILLERs preisgekrönter Surround-Sound zu hören sein. Die aufwändige Bühnenshow mit internationalen Gastkünstlern wird von einer Video-Performance ergänzt. So verschmilzt der Zuschauer in dieser Ästhetik vollends mit den elektronischen Klangwelten und kann in die erzeugten Träume und Visionen eintauchen. Ein 360 Grad-Erlebnis für die Sinne, das einen auf eine einzigartige, berauschende Sound-Reise mitnimmt.

SCHILLERs Klassiker dürfen beim 20jährigen Jubiläum des Musikprojekts im Jahr 2019 ebenso wenig fehlen wie neue Songs, denn Stillstand ist für den Ausnahmekünstler keine Option. Eine Art „Best of“ mit frühen Songs wie „Das Glockenspiel“, „Ruhe“ oder „Schiller“, mittelalte („Sehnsucht“, „Mitternacht“, „Polarstern“) oder neuere („Future III“, „Schwerelos“, „Ultramarin“) – das Programm fügt sich zu einem Set der Extraklasse zusammen.