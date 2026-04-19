Mit einem Line-Up internationaler Top-Musiker kreiert SCHILLER euphorische Klangwelten.

Am 11. Mai beweist Christopher von Deylen in der Stuttgarter Porsche-Arena, wie facettenreich und energiegeladen elektronische Livemusik ist.

Nach umjubelten Open Airs und mitreißenden Clubshows kehrt Elektronik-Romantiker SCHILLER im Mai 2026 endlich zurück in die schönsten Arenen Deutschlands. Die "EUPHORIA" - Tour wird uns in sattem Surround-Sound mit einem exakt auf die Musik abgestimmten Lichtkonzept in ein immersives Show-Erlebnis entführen.