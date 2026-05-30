Der Musikverein Kleingartach lädt zum Schillerplatzfest am 11. und 12. Juli ein! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wir freuen uns auf euch!
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Schillerplatz - Kleingartach Schillerplatz, 75031 Kleingartach
Stadt & Weinfeste
des Musikverein Kleingartach
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Der Musikverein Kleingartach lädt zum Schillerplatzfest am 11. und 12. Juli ein! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wir freuen uns auf euch!
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