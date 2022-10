Schillerrede 2022 MIT Daniel Kehlmann

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hält die Marbacher Schillerrede im Jahr 2022. Kehlmann gehört zu den bedeutendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, er genießt internationales Ansehen. In seinem Werk gelingt es ihm, auf ungewöhnlich virtuose Weise Poesie und Wissenschaft zu verbinden. Sein künstlerisches Schaffen umfasst die unterschiedlichsten Sujets, mit Lust am Vexierspiel und ungeheurer Fantasie. Mit Romanen wie "Die Vermessung der Welt" (2005) über Alexander von Humboldt und den Mathematiker Carl Friedrich Gauß und "Tyll" (2017), mit der Figur des Till Eulenspiegel

in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges versetzt, hat er sich in die Literaturgeschichte eingeschrieben. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und gehören zu den erfolgreichsten Werken der Nachkriegsliteratur.

Mit der Schillerrede wird jährlich an den Geburtstag von Friedrich Schiller erinnert. Das philosophische Denken des Dichters, Arztes und Historikers Schiller ist geprägt von naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Daniel Kehlmann hält die traditionelle Festrede nach u.a. Anne Weber, Christian Drosten, Cem Özdemir, Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Jan Philipp Reemtsma, Norbert Lammert, Monika Grütters, Brigitte Kronauer, Berthold Leibinger, Richard von Weizsäcker.

Schon während seines Studiums der Philosophie und Germanistik an der Universität Wien legte Daniel Kehlmann (geb. 1975) sein Debüt vor, den Roman "Beerholms Vorstellung" (1997), und erregte damit großes Aufsehen bei der Kritik. Seither hat er ein vielfach ausgezeichnetes Werk verfasst. Neben Romanen wie "Ich und Kaminski" (2003), "Ruhm" (2009) und "F" (2013) entstanden auch Drehbücher und Theaterstücke (zuletzt 4 Stücke, 2021). Im Jahr 2021 erschien seine Stuttgarter Zukunftsrede "Mein Algorithmus und Ich". Das dort geschilderte Schreibexperiment mit einer im Silicon Valley entwickelten Künstlichen Intelligenz wurde in den Feuilletons kontrovers diskutiert. Daniel Kehlmann lebt in Berlin.