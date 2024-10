Schillerrede 2024 mit Michail Schischkin: Die Feder in der Weltenuhr. Versuch über den russischen Schiller

Schillerredner des Jahres 2024 ist der russisch-schweizerische Schriftsteller Michail Schischkin, der 1961 in Moskau geboren wurde und zu den entschiedensten Kritikern der aktuellen russischen Politik gehört. Seit 1995 lebt Schischkin in der Schweiz. Seine Essays und Romane wurden in alle Weltsprachen übersetzt – heute gilt er als eine der wichtigsten Stimmen einer unabhängigen, europäisch gesinnten russischen Kultur. Mit dem Titel seiner Rede knüpft Schischkin unverkennbar an Schillers »Ode An die Freude« an, und zugleich verweist er auch auf Thomas Manns legendären Versuch über Schiller.

Die Schillerrede erinnert im November jährlich an den Geburtstag Friedrich Schillers. Vor Michail Schischkin hielten die Rede u.a. Abdulrazak Gurnah, Daniel Kehlmann, Anne Weber, Cem Özdemir, Orhan Pamuk, Jan Assmann, Brigitte Kronauer und Berthold Leibinger.

Anmeldung erforderlich unter: direktion@dla-marbach.de