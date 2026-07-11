Schillers Frauengestalten

Schiller wünschte sich eine Ehefrau, die ihm „ganz ergeben“ sei, schuf aber gleichzeitig Frauengestalten in seinen Dramen, die so stark sind, dass sie gar keinen Ehemann wollen.

Was wollte Schiller? Welches Frauenbild hatte er? Als Regimentsmedikus liebte er sogenannte Soldatenweiber, als Mann heiratete er eine Adlige, als Dichter schuf er unvergängliche Frauenfiguren. Wieviel ist Dichtung, wieviel ist Wahrheit?