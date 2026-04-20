„Schillers Glocken“? Dragqueens in Marbach? Welche Glocken in Schillers Geburtsstadt zu klingen gebracht werden erleben wir gemeinsam mit einer ganz besonderen Veranstaltung in der Wendelinskapelle.

Den spritzigen Abend moderiert die gebürtige Marbacherin Inge Ringle, eine Schwäbin mit Bart. Zusammen mit ihren Freundinnen Cherry Bliss (Stuttgart), Miss Perm (Herrenberg) und Alpine Ski (Esslingen) stellt sie für einen Abend die Buchhandlung Taube auf den Kopf. Mit emotionalen Performances, Wortwitz und vielleicht auch ein wenig Literatur bringen die vier Queens die queere Kunstform der Travestie zum ersten Mal in die Schillerstadt - und das auch noch für einen guten Zweck: alle Einnahmen der Show gehen an die Stuttgarter Organistation "Amour Sans Frontiers“, die sich für queere geflüchtete Menschen einsetzt.

Beste Unterhaltung und dabei noch was Gutes tun - eine perfekte Kombination, wie wir finden. Wegen der begrenzten Platzzahl empfehlen wir die Tickets frühzeitig im Vorverkauf zu sichern.