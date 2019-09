Schillers Religiosität und Gottesvorstellungen

× Erweitern Schiller Schiller

Schiller war ein Meister der Autosuggestion. Vermutlich hatte er diese Fähigkeit bitter nötig, als er aus einer fast idyllischen Kindheit herausgerissen und in die Karlsschule gesteckt wurde.

Hier war er unmittelbar der Gewalt eines tyrannischen Herzogs ausgesetzt, was nicht jeder Mitschüler heil überstehen sollte. Schiller aber entwickelte hier eine Philosophie der Liebe („Seid umschlungen, Millionen…“), wobei ihm die Sogwirkung nihilistischer Erstarrung nicht fremd bleiben sollte. In der bewussten Entscheidung, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, wurde Schiller schließlich prägend für eine ganze Epoche: den „Deutschen Idealismus“. Der Referent des Abends, Pfarrer Dr. Joachim Kummer (Giengen an der Brenz), geht der Frage nach, welcher Glaube und welche Gottesvorstellung sich mit dieser philosophischen Strömung verbindet.

Veranstaltung in Kooperation mit dem Schillerverein Marbach. Im Rahmen des Jubiläums "700 Jahre Stadtkirche Marbach" und der Marbacher Schillerwoche.