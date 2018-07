Schillers Rock

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Ihr seid Sänger, Texter, Komponisten, Rocker oder Hip-Hopper, Rapper, Klassiker, DJ oder Livemusiker? Egal ob Solo oder als Band: Reicht euren Song zum Thema Schiller bis 1. Juli 2018 ein und gewinnt einen Mega Auftritt und tolle Preise.

Unter allen Teilnehmern wählt eine Fachjury die besten Interpreten aus, die ihren Song im Vorentscheid live am Sa, 29.09.2018 präsentieren. Der dort gewählte Siegersong wird anschließend in einem außergewöhnlichen Konzert mit den Marbacher Bands IAN KEY, SIGHTWINDER und WINDSOR in der Stadthalle Schillerhöhe am Sa, 20.10.2018 dem Publikum und der Presse vorgestellt.