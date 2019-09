ALAN thema WOHNEN veranstaltet am Donnerstag, 24.10.19 um 18:30 Uhr in Reutlingen-Betzingen (Röntgenstraße 17) einen Schimmel-Infoabend. Interessierte können sich durch Multimediapräsentation, Vorführungen und Diskussion über mögliche Ursachen sowie rasche und natürliche Abhilfen von Wohnschimmel informieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung unter Telefon 07121/955610 oder per E-Mail an mail@alan-themawohnen.de. Weitere Infos zu schimmelhemmender, wohngesunder Wandgestaltung mit Naturkalk und Seminarterminen unter www.haganatur.de.