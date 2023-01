ALAN themaWOHNEN veranstaltet am Mittwoch, 08.02.23 um 18:30 Uhr in Reutlingen-Betzingen (Röntgenstraße 17) einen Schimmel-Infoabend. Interessierte können sich durch einen Vortrag mit anschließender Diskussion und Fragerunde darüber informieren, wie Energie ohne Schimmelbildung gespart werden kann. Zudem wird beleuchtet, wie Feuchteschäden saniert und Wände kreativ gestaltet werden können. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung unter Telefon 07121 9556-10 oder per E-Mail an mail@alan-themawohnen.de.

Weitere Infos zu schimmelhemmender, wohngesunder Wandgestaltung mit Naturkalk und Seminarterminen unter www.haganatur.de.

