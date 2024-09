Infoveranstaltung: Weniger heizen, Schimmel vermeiden Aus Kostengründen wird in der kühlen Jahreszeit vielerorts wieder weniger oder kaum geheizt. Doch was den Geldbeutel eigentlich entlasten soll, kann unangenehme Folgen haben. Je kälter die Raumluft, desto eher kondensiert die Luftfeuchtigkeit an der Wandoberfläche. Es droht Schimmelgefahr. Doch dieses Risiko lässt sich auch mit der Wahl der richtigen Wandbeschichtung deutlich reduzieren. Feuchteregulierende Wandbeschichtungen bspw. aus Naturkalk verhindern aufgrund ihrer Materialeigenschaften die Bildung eines Feuchtefilms auf der Wand. Mit ihrem hohen pH-Wert entzieht er dem Schimmel die Lebensgrundlage. Was bei der Verarbeitung des Naturbaustoffs zur Prävention und bei bereits vorhandenem Schimmelbefall zu tun ist, zeigt ein Schimmel-Infoabend beim Naturbaustoffspezialisten ALAN themaWOHNEN am 16.10.2024 in Reutlingen-Betzingen.

Veranstaltungsort: ALAN themaWOHNEN

Röntgenstraße 17

72770 Reutlingen-Betzingen

Tel.: +49 (0)7121 9556-10

E-Mail: mail(at)alan-themawohnen.de

Web: www.alan-themawohnen.de