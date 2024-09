Schimmelpilz in Innenräumen vorbeugen und bekämpfen

Schimmelpilz ist ein ärgerliches und leider häufig anzutreffendes Problem in Innenräumen. Die Ursachen sind vielfältig und äußerst individuell.

Häufig ist Schimmelpilzbefall mit Schamgefühlen verbunden, weil Schimmelpilz oft – und zumeist fälschlicherweise – mit mangelhafter Hygiene in Verbindung gebracht wird. Hilfe wird dann oft sehr spät geholt, was zur Belastung des Wohnumfeldes und sogar der eigenen Gesundheit führen kann. Bei Mietwohnungen kommen dann oft noch Auseinandersetzungen mit den Vermietern über die Verantwortung für den Pilzbefall hinzu. Dieser Kurs bietet Ihnen eine vertiefte Beschäftigung mit der Thematik und gibt hilfreiche Tipps an die Hand, wie Sie kleinflächigen Schimmelpilzbefall wirksam bekämpfen können. Der vorherige Besuch des Vortrags ist hilfreich, aber keine zwingende Voraussetzung, um diesen Kurs zu besuchen.

