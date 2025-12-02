Mit seiner zweiten Tour in diesem Jahr hebt SCHIMMERLING seine Karriere auf ein neues Level. Am 2. Dezember dürfen sich die Gäste im Stuttgarter Goldmark's über eine Prise Rebellion, einen Hauch Glamour und auf neue Singles freuen.

SCHIMMERLINGs Einflüsse spiegeln sich in einer Show wider, die stilistisch unverwechselbar und gleichzeitig vielseitig ist: treibender Indie Pop in Reinform, epischer Stadionrock, glitzernder Sternenstaub der 80ies. Den roten Faden gibt seine vielseitige Leitstimme, die der Hörerschaft trittsichere Texte gegen Klimawandel, Patriarchat und Rassismus ins Bewusstsein webt. Doch SCHIMMERLING weiß, dass auf Reiz nur Balsam folgen darf und widmet sich in seinen Oden ebenso dem süßen Leben. Allein zur Show gehört nicht nur die musikalische Leidenschaft, sondern auch das einzigartige Bühnentalent des singenden Charmebolzens, der dem Ganzen seine unverkennbare Note verleiht.

Nicht umsonst ist er als „Outstanding Artist“ des popNRW-Preises nominiert worden und durfte 2022 und 2024 die Luft seiner Zukunft auf den größten Bühnen des Landes bei Rock am Ring und Rock im Park atmen. Wer nach dem unentdeckten Powerhouse in der deutschsprachigen Musiklandschaft sucht, das mit einer virtuosen Band, hartnäckigen Ohrwürmern und gelebter Haltung auf die Bühne geht, ist eingeladen, bei SCHIMMERLING sein goldenes Ticket zu finden.