Winter Wilson Duo

Winter Wilson wurde schon als eines der am härtesten arbeitenden Duos in der Folkbranche bezeichnete. Im Jahr 2019 tourten Kip Winter und Dave Wilson nicht nur durch Großbritannien, sondern trat auch in Australien, Spanien, Belgien und Kanada auf. Sie veröffentlichten auch Live & Unconventional, das lang erwartete Live-Album, das letztes Jahr auf Tournee und beim Cropredy Festival mit den Folk-Rock-Ikonen Fairport Convention aufgenommen wurde. Die Bewertungen waren außergewöhnlich:„Wenn Sie Beweise dafür brauchen, wie besonders das Duo Winter Wilson ist, dann liefert Live & Unconventional diese im Überfluss“ – Steve Caseman, RnR Magazine„Dies ist ein brillantes, außergewöhnlich gut aufgenommenes Live-Album, das wirklich davon überzeugt, dass Kip und Dave an der Spitze ihres Spiels stehen.“ – David Kidman, Living Tradition Magazine.Es ist ihre Live-Performance, bei der sich diese beiden wirklich auszeichnen. Kip Winter und Dave Wilson sind bereits seit acht Jahren Vollzeitmusiker und bringen ein Gefühl der Intimität in jeden Veranstaltungsort. Sie vereinen hervorragende, oft treffsichere Originallieder, atemberaubende Harmonien und Musikalität mit manchmal komischem Humor und Geschichten aus dem Leben auf der Straße . Kip (Gesang, Akkordeon, Gitarre, Flöte) „hat einfach eine Stimme, für die man sterben muss“ (John Roffey, Maverick Magazine), während Dave (Gesang, Gitarre und Banjo) jetzt zu Recht als einer der Besten britischen Songwriter gilt, deren Songs in Folk-Clubs in ganz Großbritannien und darüber hinaus gesungen wurden. Zusammen sind ihre Stimmen erhaben. „In 30 Jahren, in denen ich Folk gehört habe, habe ich noch nie zwei Stimmen so perfekt vermischt gehört.“ (David Aird, Vorsitzender Glenfarg Folk Club)