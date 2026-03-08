„Schischyphusch oder Der Kellner meines Onkels“ von Wolfgang Borchert erzählt die tragikomische Begegnung zweier sehr unterschiedlicher Menschen: eines groben, lebensgeprägten Onkels und eines schüchternen Kellners.

Beide verbindet ihr Lispeln – doch genau das führt zunächst zu Missverständnissen und gegenseitiger Kränkung. Aus der Spannung entwickelt sich eine ebenso berührende wie humorvolle Geschichte über Verletzlichkeit, Vorurteile und Menschlichkeit. Am Ende steht die Erkenntnis, dass hinter äußeren Unterschieden oft ähnliche Wunden liegen – und dass Mitgefühl Brücken schlagen kann.

Die Veranstaltung findet im Innenhof des RothenburgMuseums statt. Bei schlechtem Wetter ziehen wir in die Innenräume des Museums um.

Bitte beachten Sie: Das Ticket beinhaltet den Eintritt in das RothenburgMuseum am Veranstaltungstag. Schauen Sie also gerne auch schon tagsüber im Klosterhof vorbei!

Diese Veranstaltung ist Teil der Reihe "Kultur im Klosterhof". Den Programmflyer mit einer Übersicht aller in diesem Rahmen angebotenen Formate finden Sie direkt hier.

Ermäßigung für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte, ALGII-Empfänger, Bundesfreiwilligendienstleistende.