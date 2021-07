Schläft ein Lied in allen Dingen...

Hohenlohe ist immer wieder gut für die Entdeckung beschaulicher Kleinode. Oder sagt Ihnen das Romschlössle etwas? Das ehemalige Haus Weinsberg, bereits 1589 auf Mauerresten errichtet, am südlichen Stadtrand Creglingens wurde in den 1990-Jahren renoviert und ist heute ein kleines Kulturzentrum mit Bücherei, Musikschule und Konzertsaal. Gegenüber befindet sich der sehenswerte idyllische Rosengarten – eine terrassenförmige Gartenanlage an der noch erhaltenen Stadtmauer mit vielen alten Duftrosen, Kräutern und kleinem Pavillon. Folgen Sie Christoph von Weitzel durch die Anlage und hören Sie die schönsten deutschen Volkslieder in erfrischender Begleitung eines klassischen Akkordeons Igor Kvashevich ist wohl derzeit der weltbeste Akkordeonist). Besser kann Musik und Umgebung kaum aufeinander wirken und die Aussicht über die Stadt ist allein schon lohnenswert. Wir empfehlen gute Schuhe!