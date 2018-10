Als die Frauen aufmüpfig wurden…Frauenbewegung im 20. Jahrhundert und die 68er Bewegung

1968 war das Jahr der Proteste. Gegen den Vietnamkrieg, gegen das Establishment, gegen die mangelnde Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Ein Jahr, das die Welt veränderte.1968 war auch der Beginn der Emanzipationswelle. Nach wie vor durfte der Mann bestimmen, ob seine Frau arbeiten gehen darf. Die Einkommensschere war grandios. Für die Kontoeröffnung brauchte es die Zustimmung des Ehemannes. Die Pille wurde weitgehend nur an verheiratete Frauen ausgegeben. Abtreibung war strafbar. In vielen Berufen durften Frauen keine Hosen tragen. Alter Mief und patriarchale Bevormundung prägten die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft und das Verhältnis der Geschlechter. Der „Aufstand“ der Frauen machte das Private politisch und in Folge dieser Bewegung gelang es, eine starke Wirkung auf Gesetzgebung, Formen des Erziehungswesens, Umgangs- und Verhaltensformen und eine geschlechtergerechte Sprachregelung auszuüben.Die Referentin, Nadja Bennewitz, Historikerin mit dem Arbeitsschwerpunkt historische Frauen- und Geschlechterforschung, wird Sie in ihrem Vortrag mitnehmen auf eine feministische Zeitreise, untermalt von zeitgenössischen Schlagern, Werbespots und Filmsequenzen, die den jeweiligen Geist der Zeit widerspiegeln.