Unser legendäres Schlachtfest im Erdhaus! 1. Zeitraum: 11:00 bis 15:00 Uhr! Genießen bis die Schwarte kracht!

Ein Fest für die ganze Familie und Kumpels – so, wie es früher einmal war! Schlemmt Euch satt und seid fröhlich bis der Nabel glänzt! - Metzelsuppe, Kesselfleisch, Saukopf, Blut- und Leberwurst, Hausmacher Bratwurst, Mett aus eigener Verarbeitung, dazu Sauerkraut und Brot! - Dazu Käsesalat und Obazda! Alle Getränke werden separat berechnet. Veranstaltungsort: im und neben dem Erdhaus! Keine Erdhaus-Sitzplatzgarantie – wer zuerst kommt, malzeitet zuerst… Beginn: 11:00 Uhr direkt an unserem Erdhaus! Parkplätze sind direkt dort ausreichend vorhanden – Von der B290 abbiegen und gerade aus in den Wald der Beschilderung folgen.

