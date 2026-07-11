UNSER LEGENDÄRES SCHLACHTFEST IM ERDHAUS!

Genießen bis die Schwarte kracht! Ein Fest für die ganze Familie und Kumpels – so, wie es früher einmal war!

Schlemmt Euch satt und seid fröhlich bis der Nabel glänzt!

Metzelsuppe, Kesselfleisch, Innereien, Saukopf, Blut- und Leberwurst, Hausmacher Bratwurst, Mett aus eigener Verarbeitung, dazu Sauerkraut Stampf und Brot! Alle Getränke werden separat berechnet.

Preis: 25,- € inkl. 7% USt. pro Person. Kinder bis 12 Jahre kosten ‘n 10er – auch inkl. 7% Märchensteuer!

Keine Erdhaus-Sitzplatzgarantie – wer zuerst kommt, mahlzeitet zuerst…

Parkplätze sind direkt dort ausreichend vorhanden – Von der B290 abbiegen und gerade aus in den Wald der Beschilderung folgen.