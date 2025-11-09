Am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, wird im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen ein traditionelles Schlachtfest veranstaltet.

Dabei gibt es an beiden Tagen eine reichhaltige Schlachtplatte sowie frischen Blooz und Hefezopf aus dem Museumsbackhaus zu verkosten. Am Samstag wird um 10 Uhr und 12 Uhr ein Schwein geschlachtet und von erfahrenen Metzgern vor den Augen interessierter Besucherinnen und Besucher zu Wurst und anderen Spezialitäten verarbeitet. Im Weidnerhof kann am Samstag den Schnapsbrennern bei der Arbeit über die Schulter geschaut werden. Die Bewirtung der Besucherinnen und Besucher übernimmt die Dorfgemeinschaft Wackershofen.

Ein besonderes Highlight wird am Samstag um 14 Uhr im Vortragsraum des Weidnerhofs geboten: der renommierte Heimat- und Regionalforscher Karl-Heinz Wüstner, der sich neben anderen Forschungsfeldern seit vielen Jahren dem Phänomen der vielfachen Auswanderung von Metzgern aus dem Hohenlohischen nach England widmet, stellt seine Forschungsergebnisse vor. Demnach begannen vor 150 Jahren Metzger, die aus Hohenlohe stammten und nach England ausgewandert waren, die englischen Marktverhältnisse und Essgewohnheiten nachhaltig zu beeinflussen.

An diesem Wochenende bietet sich zum letzten Mal die Gelegenheit, die vielbeachtete Sonderausstellung „Neu aufgerollt – Wanddekoration mit Struktur- und Musterwalzen“ zu besichtigen, auch alle anderen Museumsgebäude und Ausstellungen sind geöffnet.