Am Samstag, 8. und Sonntag, 9. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr, wird im Hohenloher Freilandmuseum ein traditionelles Schlachtfest veranstaltet.

Dabei gibt es an beiden Tagen eine reichhaltige Schlachtplatte, Kesselfleisch, Schnitzel und Bratwürste, die Bewirtung der Besucherinnen und Besucher übernimmt die Dorfgemeinschaft Wackershofen. Am Sonntag wird um 11 Uhr und 13 Uhr ein Schwein geschlachtet und von erfahrenen Metzgern vor den Augen interessierter Besucherinnen und Besucher zu Wurst und anderen Spezialitäten verarbeitet. Im Weidnerhof kann den Schnapsbrennern bei der Arbeit über die Schulter geschaut werden. Brot und Flachswickel werden am Sonntag im Backhaus aus Beilstein gebacken, auch die Besenwirtschaft ist an dem Tag geöffnet.

An diesem Wochenende bietet sich auch die Gelegenheit, vor dem Saisonende noch die vielbeachtete Sonderausstellung „Frauen vom Land – Alte Bäuerinnen im Hohenlohe der 1970er und 80er Jahre“ anlässlich des 75. Geburtstags des Fotografen Roland Bauer zu besichtigen, auch alle anderen Museumsgebäude und Ausstellungen sind geöffnet.