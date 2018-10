Schlachthofbronx presents Blurred Vision X 5 Yrs Territory Sound

SCHLACHTHOFBRONX presents BLURRED vision custom made tracks - custom made soundsystem 5 Years TERRITORY SOUND

Blurred Vision ist das Projekt von Schlachthofbronx mit dem Ziel, ihre Musik mit dem ganzen Körper erfahrbar zu machen. Eben genau so wie die zwei sich das während der Produktion ihrer Tracks im Studio vorstellen. Besonders interessant ist das natürlich im Bassbereich.

Essentieller Bestandteil des Projekts ist ein spezielles, hochleistungsfähiges Soundsystem, das eigens für diesen Abend im Lehmann aufgebaut wird und auf dem Jakob und Bene unter anderem auch ihre eigens für Blurred Vision produzierten Stücke spielen: Das Elemental Wave Soundsystem. Im Mittelpunkt des Abends steht allein die Musik, ohne Ablenkungen durch Effekthaschereien oder Kompromisse beim Sound.

Nach ausverkauften Shows in München und Stopps in Berlin, Hamburg, Nürnberg, Salzburg und Basel gibt's das ganze nun auch in Stuttgart - beim fünften Geburtstag von TERRITORY SOUND aka TKZ & Thorsten W.

>> SCHLACHTHOFBRONX (Rave And Romance/München) <<Bene und Jakob werden wie immer bei Blurred Vision brandneue und extra für diesen Abend produzierte Tracks vom Stapel lassen. On Top haben Schlachthofbronx ja dann auch noch ihr Haul & Pull Up Album und neue Releases auf Zam Zam oder Hekatrax im Gepäck, deren Tracks sowieso am besten klingen, wenn man sie auf dem Elemental Wave Soundsystem in voller Pracht genießen und eben auch körperlich erfahren kann. Im Idealfall wird einen die Wucht der rund 50.000 Watt des Soundsystems manchmal also durchaus unscharf sehen lassen - Blurred Vision eben.

>> TERRITORY SOUND (Stuttgart) <<

TERRITORY SOUND entstand 2013 bei einem gemeinsamen Gig in Stuttgart, wo Selector Tango Kilo Zulu aka TKZ und Thorsten W. ihre gemeinsame Liebe für Bassmusik von Dancehall über Trap bis Jungle, immer mit ausreichend Jamaika-Vibes, entdeckten. Seitdem machen sie Clubs in Stuttgart und ganz Baden-Württemberg unsicher, außerdem erkunden sie bei gemeinsamen Trips die Musikszene auf der ganzen Welt und haben so schon in Japan und Canada aufgelegt. Der inzwischen vierte Promo-Mix ist pünktlich zum Geburtstag ebenso fertig geworden wie eine besondere Überraschung, die bei der Party Premiere feiert.

>> SELECTOR DANIEL & FATHER ELMAR (Sentinel) <<

Der Everlasting Sound Sentinel wurde in den 90er Jahren von Father Elmar und Empress Nadia in Stuttgart gegründet und mischt von dort die Dancehall-Szene in der ganzen Welt auf - gekrönt vom Sieg beim bedeutenden Worldclash 2005. Zum Geburtstag von Territory gratulieren Elmar von der ersten und Daniel von der zweiten Sentinel-Generation mit einem Special 90s Dancehall Set.

>> ELEMENTAL WAVE (ELEMENTAL WAVE/DACHAU) <<

Hinter Elemental Wave stehen mehrere Veteranen aus der Dub und Reggae-Szene Dachaus, die ihre Kräfte vereint haben. Nun sind sie zum einen für den absoluten Traum von einem Soundsystem verantwortlich: Das Elemental Wave Soundsystem, Herzstück von Blurred Vision, von der Süddeutschen Zeitung liebevoll die Eiger Basswand getauft. Präziser und druckvoller Sound, ohne jemals unangenehm zu werden. Diesmal werden sie aber zusätzlich auch noch mit einer Selection aus feinstem Dub, Reggae und Artverwandtem überzeugen.

Musikalisch wird sich die Nacht durch verschiedenste Ecken der Bassmusik bewegen, von Dub und Reggae über Techno, Grime und HipHop zu Garage, Footwork und anderen Hybriden, immer zusammengehalten durch die Verwurzelung in den Soundsystem-Kulturen Jamaikas und Großbritanniens, aber auch Brasiliens und Mexikos.