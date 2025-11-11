Schlachtplatte: »Die Jahresendabrechnung 2025«

Der Kölner Kabarettist Robert Griess hat wie jedes Jahr drei großartige Kolleginnen und Kollegen um sich geschart, um aus all den Themen, die sonst nur schlechte Laune machen, Funken der Komik zu schlagen - Satire mit Doppel-Wumms.

Es wird abgerechnet – mit allem, was das Jahr 2025 bestimmt und die Welt in Aufruhr versetzt hat: Von AfD über Bundestagswahl und neue Regierung in Deutschland, über Inflation, Klimawandel und Panama-Kanal bis zum ungebremsten Trump-Trouble. Die Jahresendabrechnung wird wie immer serviert mit allen Zutaten, die es zu einer zünftigen Schlachtplatte braucht: Vom sarkastischen Stand-up-Monolog bis zur satirischen Massenszene, vom sozialkritischen Song bis zum spaßigen Sketch wird nichts ausgelassen, um das Publikum zwei Stunden lang auf höchstem Niveau zum Rasen zu bringen.