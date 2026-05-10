Schlafen & Träumen - Sinn, Störungen und Behandlungsmöglichkeiten

Schlafen und Träumen bilden zusammen mit dem Wachen einen wichtigen Rhythmus im menschlichen Leben.

Ein Drittel unserer Lebenszeit schlafen wir, ein Fünftel davon träumen wir. Schlafen und Träumen sind wichtig für ein gesundes Leben im Wachzustand.

Wenn es den Schlaf nicht gäbe, müsste man ihn erfinden, so wichtig ist er für unsere seelische und körperliche Gesundheit. Schlafen und Träumen sind, im Vergleich zum Wachen, die dunklen bzw. dämmrigen Zustände unseres Bewusstseins. Dabei gibt es Varianten und Störungen, die unser Wachsein erheblich beeinträchtigen können. Da alle drei Bewusstseinszustände voneinander abhängen, ist es sinnvoll, sie als eine Ganzheit zu sehen und wertschätzend zu pflegen. Denn jede von ihnen hat ihren Sinn für den Menschen.

Markus Treichler, Psychiater & Psychotherapeut, war viele Jahre leitender Arzt an der Filderklinik. Seit 2012 ist er im Ruhestand. Zahlreiche Veröffentlichungen. Seit 2017 Kurse zur Ausbildung in Anthroposophie-basierter Psychotherapie. 2019 Gründung des Instituts für Anthroposophie-basierte Psychotherapie (IAbP) in Stuttgart.