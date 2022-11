Schlafstörungen

Es gibt unterschiedliche Störungen des Schlafs mit körperlicher und nicht körperlicher Ursache. Aber auch Unterschiede in Alter und Geschlecht. Letztlich ist jede einzelne Schlafstörung individuell und einschließlich der Vorgeschichte zu betrachten. Neben dem Schlaflabor rücken auch telemedizinische Anwendungen in den Fokus. Was kann man tun, um wieder zu einer besseren Schlafqualität zu kommen? Im Vortrag von Dr. med. Falk von Zitzewitz werden diese Frage und weitere Zusammenhänge beantwortet.

Anmeldung erforderlich bei der Schiller-Volkshochschule - www.schiller-vhs.de