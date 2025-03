Schlager-Brunch

Lust auf ein etwas anderes Sonntagsfrühstück?

Feiern sie mit uns am 13. April 2025 in der Stuttgarter Straße 80 (ehemaliges Küchenstudio an der B27) in geselliger Runde!

Ab 11:00 Uhr verwöhnen wir Sie mit jeder Menge Leckereien der Metzgerei Kopf.

Als passende Begleiter bieten wir tolle Weine aus unserem reichhaltigen Sortiment,

Cocktails sowie alkoholfreie Getränke.

Untermalt wird der Bruch von fetziger DJ-Partymusik.

Kostüme sind gerne gesehen, das beste Kostüm wird prämiert.